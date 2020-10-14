Class 4A All-Western Slope League Teams

First Team

Palisade: Melissa Carroll, Jordan Bauer, Niviya Rivera, Mikayla Talbott, Ember Hopkins, Alysha Franco

Rifle: Hailey Worton, Abigail Bonuales, Emma Poole, Emma Speakrman

Eagle Valley: Ava Symanski, Anna Gill

Honorable Mention

Palisade: Ashlynn Leeper, Trinity Hughes

Rifle: Mya Valencia, Kaylie Stark

Eagle Valley: Grace Symanski

Player of the year: Melissa Carroll, Palisade

Pitcher of the year: Mikayla Talbott, Palisade

Coach of the year: Jeff Decrow, Palisade

Tags

Recommended for you