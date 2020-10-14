Class 4A All-Western Slope League Teams
First Team
Palisade: Melissa Carroll, Jordan Bauer, Niviya Rivera, Mikayla Talbott, Ember Hopkins, Alysha Franco
Rifle: Hailey Worton, Abigail Bonuales, Emma Poole, Emma Speakrman
Eagle Valley: Ava Symanski, Anna Gill
Honorable Mention
Palisade: Ashlynn Leeper, Trinity Hughes
Rifle: Mya Valencia, Kaylie Stark
Eagle Valley: Grace Symanski
Player of the year: Melissa Carroll, Palisade
Pitcher of the year: Mikayla Talbott, Palisade
Coach of the year: Jeff Decrow, Palisade