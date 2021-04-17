BIRTHS
Community Hospital
Alex and Molly Rodriguez, Fruita, a daughter, April 4.
Marcos Morfin and Shania Christopher, Grand Junction, a son, April 5.
Steven Shaw and Alea Woodruff, Parachute, a daughter, April 10.
MARRIAGES
Robert William Osburn and Kaylynn Opal Miller, March 8.
Alex Matthew Wright and Rylee Ann Rempel, March 8.
Jordyn Marie Ross and James Nicholas Swaim, March 9.
Ivie Patricia Derr and Brett Dylan McGruder, March 9.
John Patrick Withers and Pamela Gay Tyler, March 5.
Bruce Edward Gerber and Amanda Dawn Gerber, March 10.
Travis Whitt Williams and Elizabeth Emily Rose Doyle, March 11.
John Ray West and Cheryl Lynne Cameron, March 11.
George Douglas Euler and Hillari Joyce Burtard, March 6.
Erinn Noel Adams and Joseph Michael Gracey, Feb. 26.
Herman Yellowman and Dinah Rose Richardson, March 12.
Nathan Edvard Cook and Melissa Marie Maddox, March 12.
Alexis Ingemann Hansen and Mandy Leigh Arellano, March 12.
Brianna Lynn Pollock and Tyler Martin Herrman, March 12.
Kylie Shayna Fredinburg and Matthew John Hollenbeck, March 12.
Monte Ray Griffith and Donna Dee Brown, March 12.
Christina Lynn Sharpe and Anthony James Flores, March 12.
Roxie Marie Southall and Shane Anton Nathaniel Mulkey, March 15.
Alexzandrea Rae Heidt and Jerry Travis Sorensen, March 6.
Darris Allen James Workman and Destinee Ann Workman, March 15.
Brian Lee Peterson and Jennifer Leslie Peterson, March 15.
John Thomas Fritz and Kelsey Lea McGruder, March 17.
Jesse Owen Foster and Alexis Renee Blankenship, March 17.
Gina Andrea Abeyta and Roman Abeyta, March 6.
Heather Christine Smith and Nicholas Ryan Ruiz Velasco, March 17.
Jordan Denise Barr and Randal Tyler Baker, March 7.
Kade Andrew Santiago and Martika Marie Otero, March 17.
Blake Arnold Wagler and Phyllis Renee Jensen, March 13.
Alyssa Rene Haley and Adam Joshua Bailey, March 18.
Brandon Craig Price and Margaret Elizabeth Schlofner, March 18.
Christopher Paul Cahill and Cameron Duncan Smith, March 19.
Berenice Mendoza Chaidez and Jorge Alonso Leo, March 19.
Gabriella Suzanna Arnold and Dustin Kyle Durando, March 19.
Melissa Ann Lester and Nathan Daniel Landry, March 22.
William Joseph Germain and Katina Marie Odell, March 15.
Justin Jacob Brunner and Kristin Lorraine Meints, March 23.
Henry Wilhelm Bostelman III and Winter Love Lacoe, March 23.
Timothy James Sutherland and Cheyenne Marie Kirkpatrick, March 23.
Timothy Ramundo Trujillo and Jessica Danielle Waugh, March 23.