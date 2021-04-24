Marriages
Chassity Nicole Gross and Jeffrey Curtis Hollingshead, March 24.
Brittney Marie Gardner and Ryan Michael McKeown, March 25.
Nicole Lee Smith and Darious Ulysses Lakes, March 25.
Thomas Gregory Giuliano and Kayla Rose Holst, March 6.
Jessica Kay Quinn and Thomas Mathew Mannon, March 26.
Sean Richard Citlau and Jennifer Rene Tindle, March 26.
Benjamin Wayne Kenison and Christine Uta Vohwinkel, March 26.
Micky Lee Labrum and Angela Mary Lopez Stevenson, March 29.
Paula Ann Blindt and Charles Richard Hamilton, March 23.
Laci Danielle Harrison and Semaj Baldwin, Feb. 16.
Jo-El Nightbreeze Little and Brandon Clair Breiner, March 30.
Jonathan Edward Cabrera Robles and Hannah Grace Meints, March 30.
Patricia Lee Langstaff and Brandon Allen Curry, March 13.
Evonne Marie Luna Torres and Arturo Mendoza, March 31.
Autumn Nikelle Fisher and Nicholas Scott Medina, March 31.
Barbara Jean Bowman and George Wayne Allen, April 1.
Alexander Ryan Koontz and Brittany Alyssa Chandler, April 1.
Joseph Bertrand Richey and Emerald Moriah Goff-Chacon, April 1.
Kaiya Ethel Gackle and Carlos Jose Becerra Caballero, April 2.
Jerry Fredrick Roach and Crystal Maria McFadden, April 2.
Taylyn Lorraine Smith and Travis Micheal McArthur, April 5.
Morgan Grace Gailey and Robert Elijah Crick, April 3.
Mark William Levingston and Sheri Anne Wright, March 25.
Melissa Ann Hardee and Tomas David Smith, April 6.
Christine Marie Greenwald and Garry Leon Tullio, April 2.
Aaron Joseph Little and Helen Agueda Vargas Laime, April 6.
Benjamin Dean Payne and Shelby Lynn Koehn, April 3.
Drew Thomas Snyder and Hannah Ernesta Lackey, April 3.
Angela Faye Francis and Andrew Bryan Kennedy, April 6.
Jenna Louise Shearer and Dakkotta Dee Fournier, April 3.
Christopher Donald Perkins and Jessica Ellen Ward, April 3.
Jani Marin Marquette and John Robert Gault, April 3.
Lisa Rochelle Probert and James Edward Fowler, April 3.
Heather Nicole Coffey and Lucas Cody Jenkins, April 3.
Angela Marie Baxter and Sergio Rangel Lino, April 8.
Ashton Dawn Lloyd and Taylor Michael Coe Palmer, March 5.
Jenifer Denise Keck and David Preston Howerton, April 8.
Melissa Brady Greenwood and Lane Anthony Orman, April 9.
Talia Elizabeth Barr and Ruben Lewis TJ Ramirez, April 9.