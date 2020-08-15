MARRIAGES
Jody Lee Clark and Leanna Sue McGuire, July 25.
Austin Dale Reed and Grayson Ashley Young, July 12.
Madison Ann Lowe and Maximillian Grant McLean, July 18.
Jesse James Demoor and Makayla Ann Ruth Woods, July 27.
Trisha Jo Crosby and Russell David Roy, July 22.
Kristen Janae Jackson and Owen Mitchell Watson, July 25.
John Vieira and Kimberly Alane Haynes Moore, July 27.
Mercedes Dominique Lovato and Jeffrey Michael Bohte, July 18.
Jonathan Charles Bero and Cady Nicole Juarez, July 27.
Gabriela Isabel Murillo and Edgar Herrera Herrera, July 25.
Elizabeth Deanda Clink and Brent Michael Schultz, July 18.
Thomas Robert Landfried and John Charles Dyke, June 1.
Lisa Marie Atherton and Christopher William Johnson, July 25.
Kimberly Paige Auger and Jacob Tyler Peacock, July 18.
Jose Enrique Anes Santos and Cecilia Mendoza Chavez, July 28.
Larry Darnell Reed Jr. and Shelbee Nichole Ehlers, July 28.
Lael Aaron Nordstrom and Abbey Marie Barker, July 28.
Clarence Eugene Ross and Kathy Lyn, July 26.
Elizabeth Ellen Crone and Christopher Kenneth Lawhorn, July 29.
Doran Brent Wood and Melanie Beth Moehlenpah, July 18.
Gerald Ralph Shepard Jr. and Amanda Deeanne Howard, July 20.
Misty Lynn Aplanalp and Erik Gabriel Campbell, June 29.
Karalea Platt and Jordan Patrick George, July 30.
Christopher James Pellhum and Elizabeth Melinda Clift, July 29.
Sarah Elizabeth Currier and Robert Marion Severson, July 25.
Austin Blake Drake and Marcella Lorene Pfannenstiel, July 30.
Phillip Jermone Huey and Christa Nicole Place, July 30.
Dakoetah Austin Harris and Nikya Marie Bell, July 31.
Jeremy Robert Raddatz and Cynthia Kay Mason, July 31.
Adam Grant Wirthlin and Amee Jannette Essex, July 30.
Karissa Ranae Walsh and Shane Eugene Ollenberger, July 31.
Jacob Thomas Rollins and Brandi Marie Bowers, July 9.
Paul Brian Girnus Jr. and Shaelyn Marion Henderson, July 31.
Patrick Norman Cole and Anna Marie Sparks, July 20.
Rachel Magdalene Olsen and Samuel Isiah McBurney, July 31.
Jennifer Gomez and Pedro Pablo Martinez Macias, Aug. 3.
Kyle Alexander Moreno and Kaitlynn Rae Kazokas, July 23.
Matthew James Gast and Jessica Holly Janzer, Aug. 1.
Elijah Scott Hoyt and Alicia Anne Muth, Aug. 3.
Louise Ann Turcotte and Kenneth Charles Pariseau, July 25.
Carolina Carvelli and Dirk William Smuin, Aug. 1.
Tyler Arlen Church and Kaitlin Lissette Hawkins, Aug. 1.
Carey Arnold Vigil and Amity Ile Poglajen, Aug. 4.
John Jordan Striebeck and Cheyanna Rain Cruze, Aug. 4.
Rand Benjamin Hillyer and Nyssa Erin Faith Moore, Aug. 1.
Francis Phillip Deyoung and Natalie Lynn Gaines, Aug. 2.
Spencer Gene Garner Jr, and Amanda Lynn Slogar, July 25.
Shannon Nicole Hudechek and Steven Austin Hale, Aug. 1.
Gage Robert Morse and Chloe Marie Antonson, Aug. 6.
Brandon Richmond and Aimee Renee Hassani, Aug. 6.
Geovani Almanza Campos and Alejandra Estefania Argueta Perez, Aug. 7.
Kevin James Hunter and Tanja Rawshawn Wagler, Aug. 1.
Justyne Marie Hamm and Larson Robert Miller, Aug. 7.
Tyrell Scott Hawks and Macaela Ashly Morris, July 31.
Russell Stewart Lancaster and Penny Lynn Corbin, July 24.
Moises Ismar Mejia and Lucia Vazquez, July 31.