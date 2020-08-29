BIRTHS
Community Hospital
Abraham Coronado and Nayelli Bravo, Grand Junction, a son, Aug. 16.
Andrew and Valerie Smith, Grand Junction, a daughter, Aug. 20.
Joseph Heinrich and Sierra Kruse, Grand Junction, a daughter, Aug. 22.
Taryn Sargent, Whitewater, a daughter, Aug. 22.
Delta County Memorial Hospital
Tom and Adara Copeland, Eckert, a son, Aug. 16.
Luis Corral and Brisa Rodriguez, Delta, a daughter, Aug. 17.
Kyle Schmitz and and Vallerie Bucani, Montrose, a daughter, Aug. 18.
Benjamin and Jamie Weber, Hotchkiss, a daughter, Aug. 19.
Aaron Womack and Kerri Griffith, Delta, a son, Aug. 20.
MARRIAGES
Douglas Blair Roberts and Elizabeth Carolina Flores Vera, Aug. 8.
Zachary Austin Renner and Stephanie Nicole Brittingham, Aug. 1.
Vinton Constance Cannon and Shelby Sebrina Sours, July 25.
Robert Charles Payton and Sara Ann Barela, Aug. 8.
Joshua Daniel Turner and Emilia Angelica Adams, Aug. 12.
Levi Eric Johnson and Maria Francisca Saenz, Aug. 8.
Carly Jo Cook and Andrew Scott Bentley, Aug. 2.
Nicholas Lee Sawyer and Amber Debra Sandoval, July 7.
Cody James Mitchell and Elizabeth Sien Ha, Aug. 13.
Kyle Edward Knecht and Tiffany Marie Wing, Aug. 8.
My Phuong Thi Nguyen and Floyd Collins Capistrant, Aug. 13.
Dallin Albert Behunin and Mauryn Briar Lard, Aug. 8.
Nicholas Andrew Petersen and Deidre Marie Waggoner, Aug. 13.
Nathan Isaac Prentiss and Sierra Ann Johnson, Aug. 13.
Elena Mary Lhotka and Stephen J. Dooley, Aug. 13.
Heather Chastine Ferganchick and Daniel Lee Ament, July 25.
Sidney Jane Murch and Tanner Huntsman Holt, Aug. 14.
Jeremiah Denham Swartzendruber and Caroline Nicole Toennis, July 21.
Jessie Chante Vigil and Brandon Joseph Martinez, Aug. 14.
Brooke Ashley Holland and Jerred V. Sanchez, Aug. 14.
Jeremiah Michael Babish and Virginia Sue Soderstrom, Aug. 14.
Sheri Annamaria Hanaway and Brian Nelson Diehl, July 25.
Adrian Calieb Produit and Matthew Dale Vangulick, Aug. 17.
Amy Lynne Scheidel and Janina Patrice Schmidt, Aug. 17.
Dianne Kay Torbeck and David Bauer, Aug. 15.
Skylar Sterling Craig and Brittany Kathleen Nicholas, Aug. 15.
Jacob Allen Graham and Shalee Danielle Harrah, Aug. 15.
Michael Charles Barnhill and Jennifer Sue Wright, Aug. 16.
Brianna Jessica Call and Matthew Dallon Turner, Aug. 15.
Corky Alan Blair and Erica Lean Schill, Aug. 8.
Cody Blair Wakefield Madigan and Caitlin Jessie Bowen, Aug. 15.
Joshua Shane Flores and Aimee Cherie Crone, Aug. 17.
Angel Rose Miller and Thomas Jeffery Golightly, Aug. 15.
Lal Nun Thara and Flowrene Hlawn Iang Sung, Aug. 8.
Richard Joseph Power Jr. and Eve Shanese Green, Aug. 1.
Pete Rodriguez and Crystal Victoria Mize, Aug. 19.
Sheldon Nathaniel Cole and Tiana Mckay Anderson, Aug. 15.
Bernardo Jose Rodriguez and Jennifer Yih Jen Koo, Aug. 20.
Michael David Beagley and Alexandria Renae Baker, Aug. 20.
Michael Kyle Babcock and Kaila Brean Young, Aug. 20.
Caroline Anne Benham and John Thomas Coughran, Aug. 15.
Mark Matthew Fresquez and Rebecca Catherine Day, Aug. 8.
Megan Nicole Zimmerman and Chance Michael Styer, Aug. 8.
Brent William Alumbaugh and Brooke Lyne Bosman, Aug. 21.
Colt Manuel Caravalho and Ana Laura Hinojosa Pasillas, Aug. 21.
George Rolin Busby Jr. and Crystal Gail Martinez, Aug. 15.
Leah Ferro and Roy Gene Carey, Aug. 9.
Lauren Marie Fritzler and Joseph Angelo Sanchez, Aug. 15.