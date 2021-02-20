MARRIAGES
Elizabeth Lynda Stocke and Channa So, Feb. 6.
Jaden Ray Jensen and Victoria Marie Lutz, Feb. 6.
Pedro Ammm Silva and Julia Paiten-Leigh Wright, Feb. 9.
Michael Eino Kangas and Taylor Renae Kangas, Feb. 9.
Ronald Thomas Hegemann and Lydia Diane Hegemann, Feb. 11.
Rachael Edwards and Travis Leon Foote, Feb. 12.
Caryl Catlin Showalter and Patrick Lawrence Mello, Feb. 4.
Jackson Richard Burke and Kyal Morgan Fisher, Feb. 11.
Nicholas Kai Villarmia and Britnee Yasuye Rivera, Feb. 12.
Bailey Wayne Rogers and Cassandra Jean Virginia Chapman, Feb. 12.
Sarena Ruth Wells and Trevan Coleman Gardner, Feb. 12.
Mohamed Amine Saddouq and Khamissa El Himer, Feb. 12.
Alissa Dawn Cordova and Zachary Davis Smith, Feb. 12.