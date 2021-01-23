BIRTHS
Community Hospital
Eric and Jessica Sander-Cederlof, Grand Junction, a son, Jan. 4.
Newton and Madeline Klusmire, Fruita, a daughter, Jan. 10.
Chance and Alisha Reynolds, Grand Junction, a son, Jan. 13.
Andrea Zagorianakos, Grand Junction, a daughter, Jan. 13.
Tyler McCain and Amanda Lilly, Fruita, a son, Jan. 14.
Jesse Stocking and Corin Jensen, Fruita, a son, Jan. 17.
Delta County Memorial Hospital
Tavian and Dominique Ashurst, Delta, a son, Jan. 10.
Matt Hubbs and Ana Garcia, Olathe, a son, Jan. 17.
MARRIAGES
Marshall Allan Kilgore and Brianna Danielle Adams, Jan. 11.
Andrea Clara Ore Potter and Jacob Michael Crosby, Jan. 9.
Wayne Thomas Kohlenberg and Dawn Marie Dini, Jan. 12.
Royal Oregon Haulman and Jasmine Lee Bailey, Jan. 11.
Angelica Martinez and Israel Chavez, Jan. 12.
Hannah Marie Pilling and Zachary Joseph Duarte, Jan. 14.
Andrew Charles David Noble and Emily Marie Talbott, Jan. 2.
Collin Michael Barcus and Crystal Camille White, Jan. 8.
Bella Jewel Nichols and Javan Andrew Martens, Jan. 9.
Alexis Carolyne Schroeder and Jacob Daniel Cline, Jan. 15.