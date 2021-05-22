BIRTHS
Community Hospital
Juan Carlos Adan Bautista and Frida Delval, Grand Junction, a daughter, April 27.
Robert and Brianna Lambert, Grand Junction, a daughter, May 3.
Krzysztof and Alexis Wronski, Grand Junction, a son, May 3.
Shane and Alexis Sommers, Cedaredge, a son, May 4.
Coors and Alison Wright, Telluride, a daughter, May 4.
Aldo Miranda and Alejandra Sandoval, Fruita, a son, May 6.
Kevin and Megan Ballard, Grand Junction, a son, May 8.
Iziah Jackson and Hailey Berg, Grand Junction, a daughter, May 8.
MARRIAGES
James Alan Hylton and Brittany Christine Hansen, April 19.
James Alvin Morton and Elmamie Gandula Suazo, April 18.
Frank Christian Deonier and Deborah Lynn Conrads, April 17.
Melissa Michelle Rowsey and Zachary Lee Sullivan, April 20.
Savannah Hope Cobb and Daniel John Zukaitis, April 20.
Taylor Lane Louise Biggers and Brianna Kristene Bodisch, April 20.
Randy Lee Throw and Athena Lynn Greene, April 20.
Everardo Diaz and Selina Michelle Lopez, April 20.
Alexander Mikahl Roger Keel and Alicia Loriann Little, April 20.
Richard Verne Herbert and Gurneet Sekhon, April 20.
Robert Henry Langlois and Carol A Biskupski, April 20.
Dru Thomas Weihl and Erin Diane Collins, April 17.
Cody Ray Miller and Daisy James Curtis, April 20.
Monica Louise Duran and Mark Allen Hart, April 17.
Randy Clinton Larson and Kari Lynn Hockett, April 1.
Caryl Anne Darnell and Donald Robert Bean, April 18.
Sierra Hope Angelique Watkins and Haiden Richard Sloan, April 23.
Austin Richard Berk and Cori Leann Patterson, April 17.