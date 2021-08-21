BIRTHS
Community Hospital
Brandon and Demi Di Rito, Grand Junction, a daughter, Aug. 9.
Demitria Moore, Grand Junction, a son, Aug. 9.
Cameron Bourne, Grand Junction, a son, Aug. 11.
Delta Health
Eddie Abeyta and Hestia Lujan, Olathe, a daughter, Aug. 5.
Jevon and Stacy Petersheim, Olathe, a daughter, Aug. 5.
MARRIAGES
Jesse Andrew Ellis and Whitley Cherice Decker, July 30.
Kyra Maree Roberts and Tygis Jay Glencoe, Aug. 2.
Nikki Jo Fabrizio and Shad Lane Allerheiligen, July 24.
Nathan Earl Scott Mauser and Naline Olivia Stephens, July 31.
Brian Lucky Clark and Jeannette Amber Hockersmith, July 17.
John Henry Christen III and Kara Lee Petterson, July 31.
Kimberly Marie Dann and Jonathan Earnest Laitinen, Aug. 2.
Rachel Ann Simms and Logan Hunt Clements, July 30.
Trianna Nichole Boughton and Derek Robert Suiter, June 21.
Kathleen Elizabeth Cox and Roy Lewis Hamman, Aug. 3.
Elizabeth Marie Toenjes and Coal Walker Esposito, July 15.
Kiah Marie Hood and Joseph Edward Jensen, Aug. 3.
Kerstin Elizabeth Hall and Christopher Ian Masten, Aug. 3.
Daniel Levi Olave and Amariz Gabriella Rubio, July 31.
Bobby Joe Patterson and Gwen Marie Chappel, July 31.
Jacqueline Kay Patraw and Eric Earl Carter, Aug. 5.
Joshua Daniel Waalkes and Jaime Lizette Bourget, July 17.
Benjamin Jacob Graybeal and Ashleigh Nicole Taylor, July 17.
Johnathan Hunter Clemmer and Autumn Lee Olford, June 17.
Joshua Thomas Dawe and Rebekah Marie Nielsen, July 24.
Terra Joy Wheeler and Brian Thomas Martin-Herin, Aug. 6.
Daniel Alexander Bonner and Brittany Loraine Davis, July 24.
Andrea Katherine Fiegel and Andrew Christopher Hamilton, Aug. 7.
Ramses Aldair Atahualpa and Nicole Brieana Gonzales, Aug. 5.
Samuel John Shaver and Tori Lynn Catlett, Aug. 8.
Curtis Aden Roberts and Kimberly Jane Danford, Aug. 9.
Claudia Lee Chadwick and Rory Dean Craner, Aug. 8.
Edward Arthur Kuehne and Trisha Michelle Wright, July 31.
Beatrice Torres and Justin Robert Eller, June 26.
Breanna Nichole Daniels and Joshua Charles Archuleta, July 20.
Quincy Truman Edward Campbell and Nicole Sharilynn Grace Mattingley, July 23.
Patricia Christine Rene Gibson and Matthew Justin Bell, July 21.
Ethan Matthew Mercer and Alyssa Adell Mitchell, Aug. 10.
Haley Marie Bock and Taylor Benjamin Pierce Clark, Aug. 7.
Kristian Alexandra Meriwether and Clayton Mathew Nielsen, Aug. 12.
Billy Ray Murphy and Skyanne Neel, July 31.
Anne McKellar Sutherland and Chance Joseph Humphrey, June 12.
Bryan Dean Espinoza and Alyssah Jean Latshaw, June 12.
Paul Anthony Magnanti and Joan Alette West, Aug. 13.
Chelsea Fayne Lovejoy and Gary Lee Stonestreet, Aug. 13.
Olivia Stephanie Martinez and Desiree Monique Vallejos, Aug. 13.
Christopher F. Catalano and Lisa Michelle Chick, Aug. 7.
Kayla Rose Kaiser and Andrew William Adams, Aug. 13.