births
Community Hospital
Desmond and Marissa Mitchell McIntosh, Clifton, a son, April 13.
James and Olivia Bruner, Grand Junction, a son, April 18.
Joshua Dixon and Laura Shatney, Rifle, a son, April 19.
Lillian and Ben Slater, Grand Junction, a son, April 19.
Christopher and Jordan Knob, Fruita, a son, April 20.
Delta Health
Michael Ince and Cialee Daniels, Crawford, a son, April 8.
Jesus and Carla Gonzales, Delta, a daughter, April 19.
births
Michael Edward Lancaster and Tiffany Ann Mond, Feb. 13.
Caitlin Marie Delancey and Morgan Bradley Robinson, April 6.
Kaley Ann St. Peter and Tyler James Rumble, April 9.
Gage Andrew Henrich and Celia Berthe Simone Lienard, April 9.
Chloe Elizabeth Jagelski and Brandon Don Nicoson, April 12.
Jonathan Alejandro Pando-Duarte and Justine Ann Hathhorn, April 12.
Alicia Dawn Criswell and Terry Lea Wyatt, April 12.
Harold Walter Strauss Jr. and Kerry Faith Dow, April 11.
Christian Tyce Seagren and Vanessa Kay Tucker, April 10.
Clyde Michael DeCrow and Christina Rose Connor-Wiltse, April 10.
Bronson Keanu Julian Henriques and Caselyn Gale Pacpaco, April 12.
Clayton Michael Shires and Denea Christian Gordon, April 3.
Alexzander Cederick Anstine and Sarah Elizabeth Brand, March 20.
Joshua Edwin Hocking and Devonne Avon Blake, April 14.
Emily Sue Garcia and Alvaro Ivan Carbajal, April 7.
Emmalee Rae Feuerborn and Nathan James Halter, April 15.
Jonathan Lee Monceaux and Rebecca Lynn Orton, April 15.
Jennis Lanae Hart and Garrett Lavoe Gillespie, April 2.