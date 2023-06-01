BIG TICKET: Get Your Ticket Now For These Upcoming Shows

AMPHITHEATER AT LAS COLONIAS PARK
925 Struthers Ave., theampgj.com, ticketmaster.com
kAmsH:89E *@2<2>[ yF?6 `_[ Sbd]d_–Sd`f]d_]k^Am
kAms:CEJ w625D[ yF?6 ah[ Sch]d_–Sfh]d_]k^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmq:8 w625 %@55 2?5 E96 |@?DE6CD U2>Aj q=F6D %C2G6=6C[ yF=J g[ Scd–Sf_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm~=5 rC@H |65:4:?6 $9@H[ yF=J `f[ bc]d_–Sad_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm{:EE=6 u62E[ yF=J aa[ Sce]d_–See]d_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmz@6 (6EK6=[ yF=J ah[ Sdd–S`_d]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm|@E:@?=6DD :? (9:E6 U2>Aj x? %9:D |@>6?E[ yF=J b_[ Sbh]d_–S``b]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• vC66?D<J q=F68C2DD[ pF8] c[ Sc_–Sdh]d_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• #FDD6== s:4<6CD@?[ pF8] d Sad–Sdd]k^DA2?mk^Am
k9cmkDEC@?8m}t( ++ %@A[ pF8] g]k^DEC@?8mk^9cm
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• q:==J rFCC:?8E@?[ pF8] `g[ Scd]d_–Sed]d_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• x?4F3FD[ pF8] ah[ See–S`_h]d_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• qC@E96CD ~D3@C?6[ $6AE] `[ Sc_–S`g_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• z:A |@@C6[ $6AE] `e[ Sbc]d_–Sdc]d_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• %C24J {2HC6?46 2?5 r2D6J s@?296H[ $6AE] ag[ Scc]d_–Sb__]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• {F524C:D[ ~4E] g[ Sdd–S`__]k^DA2?mk^Am
k9C ^m
k9amkDEC@?8mp'p{~} %wtp%#tk^DEC@?8mk^9am
kAmk6>mecd |2:? $E][ k2 9C67lQ9EEAi^^2G2=@?E962EC68;]4@>Qm2G2=@?E962EC68;]4@>k^2m[ k2 9C67lQ9EEAi^^E:4<6E>2DE6C]4@>QmE:4<6E>2DE6C]4@>k^2mk^6>mk^Am
kAm“!=2?6E @7 E96 pA6D[” pG2=@? r6?E6??:2= u:=> U2>Aj {64EFC6 $6C:6D[ yF?6 `a[ Sd–Sf]k^Am
kAmr=2DD:4 p=3F>D {:G6i s2G:5 q@H:6 — %96 #:D6 2?5 u2== @7 +:88J $E2C5FDE 2?5 E96 $A:56CD 7C@> |2CD[ yF?6 ah[ Saf–Scf]k^Am
kAm{J=6 {@G6EE 2?5 9:D {2C86 q2?5[ yF?6 b_[ Sch–S`_h]k^Am
k9C ^m
k9amkDEC@?8m(p#tw~&$t ad$x)%*\ux'tk^DEC@?8mk^9am
kAmk6>maded p>6C:42? (2J[ k2 9C67lQ9EEAi^^H2C69@FD6aded]4@>QmH2C69@FD6aded]4@>k^2mk^6>mk^Am
kAm%96 $E66= (@@5D[ yF?6] ``[ Sa_]k^Am
k9cmkDEC@?8m}t(i {@82? |:K6[ yF?6 `d[ S`a–Sad]k^DEC@?8mk^9cm
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm%9@>2D |24[ yF=J a]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmq@@>E@H? $2:?ED[ yF=J g]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmz:>36C=J sF??[ yF=J `d]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmr@5J r@KK[ yF=J ag]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• (2CC6? +6:56CD[ pF8] `a[ Sad]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• %96 s2G6 |2EE96HD %C:3FE6 q2?5[ pF8] `g[ S`a–Saa]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• #625 $@FE92== q2?5[ pF8] aak^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• {@42= y2> ’ab[ $6AE] f]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• |682? |@C@?6J[ ~4E] a`[ Sa_–S`__]k^DA2?mk^Am
k9C ^m
k9amkDEC@?8m|t$p %wtp%t#k^DEC@?8mk^9am
kAmk6>mdbg |2:? $E][ k2 9C67lQ9EEAi^^>6D2E962E6C]4@>Qm>6D2E962E6C]4@>k^2mk^6>mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm$92?6 %@CC6D[ yF?6 h[ Sb_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm!6AA6C[ yF?6 `d[ Sad–Sb_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm&? pñ@ r@?E:8@i sy\CF? s2?46 }:89E[ yF?6 `f[ S`d–Sa_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>QmuF== sC2H u:=> %@FC a_ab[ yF?6 a_[ Sa_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• v:@G2??:6 2?5 %96 w:C65 vF?D[ yF?6 a`[ Sa_–Sad]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmz@=3J r@@A6C[ yF?6 aa[ Sa_–Sad]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm~77 (:E9 %96:C w625D[ yF?6 ac[ S`g–Saa]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmx' 2?5 %96 $EC2?86 q2?5[ yF=J `c[ Sa_–Sad]k^DA2?mk^Am
k9cmkDEC@?8m}t(i |@@?D9:?6 q2?5:ED[ yF=J `e[ Sad–Sb_]k^DEC@?8mk^9cm
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm%@A u=:E6 t>A:C6[ yF=J ah[ S`d]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• p?5J uC2D4@ U2>Aj E96 &]}][ pF8] a[ Saa–Sad]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• }:4< w@77[ pF8] e[ Sa_–Sad]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• ~K@>2E=:[ pF8] `_] Sb_–Sbd]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• |2I U2>Aj x88@C r2G2=6C2[ $6AE] `a[ Sah]d_–Sbc]d_]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• p86?E ~C2?86[ $6AE] a`[ S`g–Saa]k^DA2?mk^Am
kAmkDEC@?8m}t(i xC2E:@?[ ~4E] a`[ Sbd–Sa__]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• %96 tIA6?523=6D[ }@G] `a[ Saa–Sad]k^DA2?mk^Am
kAmkDEC@?8m}t(i |2?:2 %96 p332 %C:3FE6[ y2?] ac[ Sbd–Sbg]k^DEC@?8mk^Am
k9C ^m
k9amkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>QmkDEC@?8mr~{~#ps~ |t$p &}x't#$x%*k^DEC@?8mk^DA2?mk^9am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmk2 9C67lQ9EEAi^^4@=@C25@>6D2]65F^E:4<6EDQm4@=@C25@>6D2]65F^E:4<6EDk^2m[ k2 9C67lQ9EEAi^^8;D@]@C8Qm8;D@]@C8k^2mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• |@G:6 }:89E H:E9 E96 r9@C2=6[ ~4E] a`–aa]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm• %96 y@J @7 E96 $62D@?[ s64] `g–`h]k^DA2?mk^Am