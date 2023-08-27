Grilling for a win: The Smoke N CEO selected to compete in Governor's Plate

Clint Olson likes competition.
He might be nervous, but probably not. Cocky? Perhaps. When it comes to food and competition, though, Olson is simply comfortable. And he wants to win.
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