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Grilling for a win: The Smoke N CEO selected to compete in Governor's Plate

Grilling for a win: The Smoke N CEO selected to compete in Governor's Plate

Clint Olson likes competition.

He might be nervous, but probably not. Cocky? Perhaps. When it comes to food and competition, though, Olson is simply comfortable. And he wants to win.

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Clint Olson, owner of The Smoke N CEO, places green chiles onto a burger patty to create the food truck’s Hatch Green Chile Burger.
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Larry Robinson / The Daily Sentinel

Colorado Gov. Jared Polis and those attending the tasting at the Governor’s Plate on Tuesday will get to sample this miniaturized version of The Smoke N CEO’s Hatch Green Chile Burger.
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Photos by Larry Robinson/The Daily Sentinel

Cory Claussen, left, chef Ryan Garcia, center, and owner Clint Olson pose with a miniaturized version of The Smoke N CEO’s Hatch Green Chile Burger, which will be served at the Governor’s Plate competition Tuesday at the Colorado State Fair. The Smoke N CEO was one of six Colorado food trucks selected to compete in the Governor’s Plate. BELOW: Colorado Gov. Jared Polis and those attending the tasting at the Governor’s Plate on Tuesday will get to sample this miniaturized version of The Smoke N CEO’s Hatch Green Chile Burger.
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The Smoke N CEO food truck can be found just outside Ramblebine Brewing Co. in downtown Grand Junction. It is the first Grand Valley food truck to be selected to compete in the Governor's Plate.
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Larry Robinson / The Daily Sentinel

Colorado Gov. Jared Polis and those attending the tasting at the Governor’s Plate on Tuesday will get to sample this miniaturized version of The Smoke N CEO’s Hatch Green Chile Burger.
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Clint Olson, owner of The Smoke N CEO places green chiles onto a burger patty to sculpt the food truck’s Hatch Green Chile Burger.
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The Smoke N CEO's Hatch Green Chile Burger is shown on the grill inside the food truck.
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The Smoke N CEO's Hatch Green Chile Burger is a favorite with customers and miniaturized version will be served during the Governor's Plate competition on Tuesday at the Colorado State Fair in Pueblo.

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