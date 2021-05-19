Moffat County Invitational

Tuesday at Yampa Valley Golf Course

Team Scores

1. Eagle Valley, 282; 2. Rifle, 307; 3. Palisade, 337; 4. Moffat County, 354; 5. Meeker, 379.

Individual Scores (Top 15)

1. Kylee Hughes, Eagle Valley 76

2. Blayke Hostettler, Rifle 99

3. Anna Gill, Eagle Valley 100

4. Jadyn Petree, Rifle 103

5. Ashley Jewell, Rifle 105

6. Grace Schultz, Eagle Valley 106

6. Ally Seriani, Palisade 106

8. Catherine Larock, Steamboat Springs 107

8. Lily Suman, Battle Mountain 107

10. Kyndall Toft, Palisade 110

11. Reagan Hafey, Moffat County 111

12. Kenzie Rewold, Palisade 113

13. Taylor Powell, Moffat County 114

14. Charlotte Gongaware, Battle Mountain 115

15. Jadyn Mullaney, Palisade 118

15. Hailey Tuller, Palisade 118

15. Natalie Phillips, Palisade 118

15. Natalie Izbicki, Eagle Valley 118

Other area finishers (not in top 15)

19. Madeline Kaul, Palisade 121

19. Vivian Brown, Meeker 121

22. Anika Flores, Central 122

23. Jayda May, Meeker 129

23. Wagner Brown, Meeker 129

27. Sierrah Cordova, Palisade 137

28. Tabor Tiffany, Rifle 156