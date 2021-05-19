Moffat County Invitational
Tuesday at Yampa Valley Golf Course
Team Scores
1. Eagle Valley, 282; 2. Rifle, 307; 3. Palisade, 337; 4. Moffat County, 354; 5. Meeker, 379.
Individual Scores (Top 15)
1. Kylee Hughes, Eagle Valley 76
2. Blayke Hostettler, Rifle 99
3. Anna Gill, Eagle Valley 100
4. Jadyn Petree, Rifle 103
5. Ashley Jewell, Rifle 105
6. Grace Schultz, Eagle Valley 106
6. Ally Seriani, Palisade 106
8. Catherine Larock, Steamboat Springs 107
8. Lily Suman, Battle Mountain 107
10. Kyndall Toft, Palisade 110
11. Reagan Hafey, Moffat County 111
12. Kenzie Rewold, Palisade 113
13. Taylor Powell, Moffat County 114
14. Charlotte Gongaware, Battle Mountain 115
15. Jadyn Mullaney, Palisade 118
15. Hailey Tuller, Palisade 118
15. Natalie Phillips, Palisade 118
15. Natalie Izbicki, Eagle Valley 118
Other area finishers (not in top 15)
19. Madeline Kaul, Palisade 121
19. Vivian Brown, Meeker 121
22. Anika Flores, Central 122
23. Jayda May, Meeker 129
23. Wagner Brown, Meeker 129
27. Sierrah Cordova, Palisade 137
28. Tabor Tiffany, Rifle 156