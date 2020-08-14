Montrose Invitational

Thursday at Cobble Creek Golf Course

Team Scores

1. (tie) Durango, Montrose 229; 3. (tie) Fruita Monument, Eagle Valley 235; 5. Basalt 244; 6. Gunnison 248; 7. Grand Junction 250; 8. Palisade 275; 9. (tie) Aspen, Rifle 277; 11. Telluride 281; 12. Delta 303

Individual Scores (Top 15)

Anthony Flint, Duraango 70

Jordan Jennings, Montrose 71

Josh Stouder, Fruita Monument 73

Levi Tichi, Durango 74

Kade hayward, Fruita Monument 75

Gunther Soltvedt, Eagle Valley 77

Van Bullock, Eagle Valley 77

Skylor Wild, Gunnison 78

Alex Morrall, Palisade 79

Jake Legg, Montrose 79

Noah Richmond, Montrose 79

Rocco Manuel, Montrose 79

Keaton Miller, Aspen 80

Garrett Exelbert, Basalt 80

Carson Kerr, Grand Junction 80

Other area finishers (not in top 15)

Dylan Beagle, Grand Junction 84

Walker Narramore, Grand Junction 86

Kaleb Pressler, Rifle 87

Booker Haptonstall, Fruita Monument 87

Kaleb Holm, Fruita Monument 91

Jack Johnson, Fruita Monument 92

Owen Kieran, Central 94

Broc Caldwell, Rifle 94

Brendan Baier, Delta 96

Michael Slappey, Rifle 96

Ian Allen, Palisade 96

Wyatt Rodgers, Grand Junction 96

Jack Loveland, Delta 97

Brandon Rubalcaba, Palisade 100

Cannon Wall, Rifle 101

Cale Moore, Grand Junction 102

Blake Hooker, Palisade 102

Evan Prosser, Palisade 106

Cameron Lopez, Delta 110

Ethan Kappel, Delta 117

Zach Kuta, Delta 121

Kellen Johnson 124

Elijah Buniger, Central 141

Breylan Mapes, Central WD

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