Montrose Invitational
Thursday at Cobble Creek Golf Course
Team Scores
1. (tie) Durango, Montrose 229; 3. (tie) Fruita Monument, Eagle Valley 235; 5. Basalt 244; 6. Gunnison 248; 7. Grand Junction 250; 8. Palisade 275; 9. (tie) Aspen, Rifle 277; 11. Telluride 281; 12. Delta 303
Individual Scores (Top 15)
Anthony Flint, Duraango 70
Jordan Jennings, Montrose 71
Josh Stouder, Fruita Monument 73
Levi Tichi, Durango 74
Kade hayward, Fruita Monument 75
Gunther Soltvedt, Eagle Valley 77
Van Bullock, Eagle Valley 77
Skylor Wild, Gunnison 78
Alex Morrall, Palisade 79
Jake Legg, Montrose 79
Noah Richmond, Montrose 79
Rocco Manuel, Montrose 79
Keaton Miller, Aspen 80
Garrett Exelbert, Basalt 80
Carson Kerr, Grand Junction 80
Other area finishers (not in top 15)
Dylan Beagle, Grand Junction 84
Walker Narramore, Grand Junction 86
Kaleb Pressler, Rifle 87
Booker Haptonstall, Fruita Monument 87
Kaleb Holm, Fruita Monument 91
Jack Johnson, Fruita Monument 92
Owen Kieran, Central 94
Broc Caldwell, Rifle 94
Brendan Baier, Delta 96
Michael Slappey, Rifle 96
Ian Allen, Palisade 96
Wyatt Rodgers, Grand Junction 96
Jack Loveland, Delta 97
Brandon Rubalcaba, Palisade 100
Cannon Wall, Rifle 101
Cale Moore, Grand Junction 102
Blake Hooker, Palisade 102
Evan Prosser, Palisade 106
Cameron Lopez, Delta 110
Ethan Kappel, Delta 117
Zach Kuta, Delta 121
Kellen Johnson 124
Elijah Buniger, Central 141
Breylan Mapes, Central WD